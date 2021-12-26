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لقاء بين ولي عهد أبو ظبي ورئيس الحكومة المغربية في الامارات

لقاء بين ولي عهد أبو ظبي ورئيس الحكومة المغربية في الامارات
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.

العالم-الامارات

وبحث بن زايد وأخنوش، حسبما نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، "العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة الاستثمارية والاقتصادية التي تدفع عملية التنمية في البلدين وتعود بالخير على شعبيهما الشقيقين".

كما استعرض الجانبان "الأوضاع في المنطقة العربية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وهنأ بن زايد أخنوش بمناسبة نيله ثقة الملك محمد السادس وتعيينه رئيسا للحكومة المغربية "متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه في خدمة بلده وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار".

وتطرق رئيس الحكومة المغربية إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" و"أهمية حضور الدول العربية الشقيقة التي تشارك العالم إسهاماتها وأحدث ابتكاراتها في مجالات حلول الاستدامة التي تخدم مستقبل البشرية وتحسن جودة حياة المجتمعات".

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لقاء بين ولي عهد أبو ظبي ورئيس الحكومة المغربية في الامارات

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