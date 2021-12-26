بوتين يدافع عن النبي الاكرم ويحارب المثليين.. ومغردون يعلقون

العالم- خاص بالعالم

ردود افعال كثيرة اثارها تصريح بوتين. نبدأ مع "علي" الذي علق: الرئيس بوتين بعد تصريحه الاخير مدافعا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا ضد المثليين هذا رئيس يجب أن نتعامل معه ونوسع معه العلاقات التجاريه ونشتري من روسيا الاسلحة ونتعاون معها في صناعة الأقمار الصناعية المتعلقة وتكنولوجيا صناعة الاسلحة والقنابل الذكية.

في المقابل انطباع مختلف عن كلام بوتين عبر عنه "محمد عبط اللطيف محمد" الذي كتب: تصريحات بوتين الأخيرة بأن إهانة النبي لعب على عواطف المسلمين، و للآسف الكثير منا عاطفيون فبوتين يعمل لصالح أمته ولصالح معتقده وليس لصالحنا.

اما " بيلا لولي" فعلقت: يا بوتين كان تشوف الدول اللي محسوبة على الإسلام كيف تتصارع وتتسابق على نكران دينها وتطبيع العلاقات مع اسرائيل.