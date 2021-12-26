وصول وزير الطرق واعمار المدن الإيراني الى بغداد

العالم-العراق

وذكر بيان لوزارة النقل العراقية ان وكيل الوزارة الفني طالب بايش استقبل اليوم السبت وزير النقل الإيراني رستم قاسمي برفقة السفير الايراني لدى بغداد في مطار بغداد الدولي.

واضاف، ان ”اللقاء الذي حضره كل من مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق طالب جواد الحسني ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عبد العظيم كريم غافل بحث اوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون في مجال الربط السككي وأصناف النقل كافة وتبادل الخبرات وتطويرها من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين”.