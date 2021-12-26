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إلغاء مئات رحلات الطيران في أمريكا.. والسبب..

إلغاء مئات رحلات الطيران في أمريكا.. والسبب..
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

ألغت شركات الطيران الأمريكية مئات الرحلات بسبب نقص العاملين في القطاع لإصابتهم بفيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل الاحتفالات بالعطلات خلال أكثر أوقات السفر ازدحاما من العام.

العالم - أسيا والباسفيك

وذكر موقع "فلايت آوير" لتتبع الرحلات الجوية أن 875 رحلة جوية داخلية وخارجية في الولايات المتحدة ألغيت السبت، مقارنة بـ 689 يوم الجمعة.

وألغيت حوالي 200 رحلة أخرى ليوم الأحد، لكن الموقع لم يذكر سبب إلغاء هذه الرحلات.

وكانت شركات "دلتا" و"يونايتد" و"جيت بلو" أعلنت الجمعة أن إصابات بمتحور "أوميكرون" بين العاملين أدت إلى إلغاء الرحلات.

وقالت مادي كينغ، المتحدثة باسم شركة طيران "يونايتد"، إن "نقص الموظفين ما زال سببا رئيسيا للإلغاء، وأنه لم يتضح بعد توقيت عودة العمليات إلى طبيعتها"، مشيرة إلى أن "تأثير أوميكرون على العمالة كان غير متوقع".

ووفقا لموقع "فلايت آوير" ألغت شركات الطيران الثلاث أكثر من 10 بالمائة من رحلاتها المقررة السبت.

كما ألغت شركات الطيران الأوروبية والأسترالية رحلاتها في موسم العطلات بسبب نقص العمالة المرتبط بكورونا.

وألغت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 4500 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، جراء الموجة المتزايدة من الإصابات بالفيروس.

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إلغاء مئات رحلات الطيران في أمريكا.. والسبب..