التأخير المتعمد للانتخابات يمثل 'خذلانا وخيانة'

العالم - ليبيا

ويضيف "الكوني" أسبابًا للفرقة واستباحة الدماء، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

ونشر الكوني، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لمتظاهرين منددين بتأجيل الانتخابات، يهتفون "يا سلسال الدم.. لم الشمل لم".

وعنون الكوني، الفيديو قائلًا: "كان لصندوق الاقتراع وحده القدرة على بعث ذاك (..) الزخم الخلاق باتجاه لم الشمل في ليبيا، الذي سمح بلقاء النقائص، وتحالف الفرقاء، وطي مسافات عسيرة من الخلاف".

وتابع الكوني قائلا: "سيكون جُرمًا خذلانه أو خيانته، بتأخير مُتعمد للانتخابات وحفر أسباب مضافة للفرقة واستباحة الدماء".

كان من المقرر عقد الانتخابات الليبية يوم أمس الجمعة الموافق 24 كانون أول/ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 كانون ثان/يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة "القوة القاهرة" التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

كما أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بيانًا مشتركًا أمس الجمعة، قالت فيه إن نقل السلطة في ليبيا، من السلطة التنفيذية الموقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة "يجب أن يجري بعد إعلان نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية"، وذلك تماشيًا مع إعلان باريس.