الاجتماع الإستراتيجي الثامن بين إيران وسلطنة عمان

العالم - عمان

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية، أن "الحارثي" يزور على راس وفد البلاد لحضور اجتماع "اللجنة المشتركة للمشاورات الإستراتيجية بين ايران وعمان".

ونوه وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" بمكانة سلطنة عمان الخاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال مباحثات نائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية "الشيخ خليفة الحارثي" مع "امير عبداللهيان"، أمس السبت بطهران.

واكد وزير الخارجية، في هذا اللقاء، على تحسين وتطوير العلاقات الايرانية مع دول الجوار باعتباره احد اولويات السياسة الخارجية لحكومة الرئيس رئيسي؛ مبينا ان سلطنة عمان تحظى بمكانة خاصة بين سائر الجيران.

ودعا امير عبداللهيان مسؤولي البلدين الى بذل جهود مشتركة من اجل النهوض بالتعاون التجاري وصولا لمستوى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الجمهورية الاسلامية وسلطنة عمان.

ولفت وزير الخارجية، ان طهران تلتزم بالحوار والاحتكام الى الطرق السياسية لحل المشاكل الثنائية والاقليمية؛ وهي مستعدة للتشاور مع دول المنطقة من اجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

كما تطلع الى تظافر الجهود بين جميع دول المنطقة وتاكيدا سلطنة عمان بهدف توفير الظروف اللازمة لحل الازمة في اليمن.

الى ذلك، اعرب نائب وزير الخارجية العماني عن امله في تسوية الازمة اليمنية باقصر وقت ممكن.

واكد الحارثي، خلال اللقاء مع امير عبداللهيان اليوم، على ترحيب سلطنة عمان بالطرق السلمية والمفاوضات الهادفة الى تقليص المشاكل الراهنة في المنطقة.