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حكومة شولتس تتعهد بتشديد سياسات برلين في مجال تصدير الأسلحة

حكومة شولتس تتعهد بتشديد سياسات برلين في مجال تصدير الأسلحة
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

تعهدت حكومة المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، بتشديد سياساتها في مجال تصدير الأسلحة، بعد إبرام حكومة المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، عقودا عسكرية بقيمة غير مسبوقة عام 2021.

العالم - أوروبا

وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، آنالينا بيربوك، في تعليق نشرته اليوم الأحد وكالة الأنباء "د.ب.أ": "ضمن إطار الائتلاف الحاكم، أبدينا بوضوح نيتنا مراجعة سياسات تصدير الأسلحة التي انتهجت في السنوات الأخيرة، ولذلك نعمل على قانون سيحدد بشكل أكثر صرامة معايير الصادرات العسكرية".

وأبرمت حكومة ميركل خلال عام 2021 عقودا في مجال تصدير الأسلحة بقيمة غير مسبوقة تصل إلى تسعة مليارات دولار.

وتم التوقيع على معظم هذه العقود، في خطوة مثيرة للجدل، خلال الأيام التسعة الأخيرة قبل انتهاء صلاحيات حكومة ميركل، ونتيجة لها تصدرت مصر قائمة مستوردي الأسلحة الألمانية في العام الجاري.

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