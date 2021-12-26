تقديم أسماء تشكيلة حكومية الكويت الجديدة للقيادة السياسية هذا الأسبوع

العالم - الكويت

ونقلت الصحيفة، مساء السبت، عن مصدر- لم تسمه- أن "الخالد" يستهدف من وراء هذه الخطوة حضور جلسة البرلمان، المقررة في 4 يناير المقبل.

وأشارت إلى أن 8 وزارات سيشملها التعديل الحكومي وهي: الداخلية، والمالية، والتجارة، والكهرباء، والعدل، والتعليم العالي، والإسكان، والبلدية.

وقبل أسبوع، كشفت صحيفة "الأنباء" المحلية، أن 6 وزراء سيحتفظون بحقائبهم، من بينهم وزيرا الخارجية الشيخ أحمد الناصر والدفاع الشيخ حمد جابر العلي، فيما سيتم ضم 5 وزراء جدد.

وتترقب الكويت تشكيل حكومة صباح الخالد الرابعة التي تم تكليفه بها الشهر الماضي، بعد أن تقدم باستقالة حكومته الثالثة قبيل صدور العفو الأميري، تمهيداً لإنهاء الخلاف السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة.

وكان مجلس الأمة قد تعهد بمزيد من التعاون مع الحكومة بعد العفو الأميري الذي شمل عدداً من النواب الذين كانوا محكومين بالسجن على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة.

وتعول الكويت على التعاون بين الحكومة والبرلمان لإقرار حزمة من القوانين كانت الحكومة السابقة تقول إنها ستساعدها على اتخاذ خطوات لتعويض شح السيولة الذي تعانيه البلاد.

وأنهى العفو الأميري الأخير الأزمة السياسية التي عطّلت عمل الحكومة وحالت دون إصدار القوانين اللازمة لمواجهة الأزمة المالية.