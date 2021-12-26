هذا ما يخشاه الاحتلال الاسرائيلي في الجولان

العالم - الاحتلال

وعمليًا أقّر جيش الاحتلال، بحسب بن مناحيم، بأنّ حزب الله فتح جبهة ثانية من الجولان ضدّ الكيان، مُشيرًا إلى أنّ الحزب يقوم بالتجهيزات والتحضيرات لفتح جبهةٍ ثانيّةٍ ضدّ "إسرائيل" من هضبة الجولان، على غرار ما فعله بجيش الاحتلال قبل هروبه في أيّار (مايو) من العام 2000 من جنوب لبنان الذي كان مُحتلاً لمدة 18 عامًا، أيْ منذ العام 1982، كما نقل عن مصادره.

المُستشرِق نقل عن ذات المصادر قولها إنّ البنية التحتيّة انتقلت عمليًا من التحضيرات إلى مرحلة إخراج العمليات العسكريّة ضدّ الأهداف الإسرائيليّة في الجولان المُحتّل، لافتًا إلى أنّه يتحتّم على "إسرائيل" جباية الثمن من سوريّة، التي يقوم جيشها بمُساعدة حزب الله في جهوده من الجولان لضرب "إسرائيل"، وفق ما أكّدته.

في السياق عينه، نقل موقع “WALLA” الإخباريّ-العبريّ عن مصدرٍ أمنيٍّ في"إسرائيل" قوله إنّ جيش الاحتلال قصف “عشرات الأهداف” التابعة لـ”حزب الله” اللبناني في سوريّة والمثلث الحدودي مع الأردن “خلال السنوات الـ3 الأخيرة”.

وبحسب الموقع، قالت مصادر مطلعة، السبت، إنّ الجيش الإسرائيلي “يُحافِظ على مستوى عالٍ لردع التنظيم الشيعي”. وذكر مسؤول رفيع المستوى في جهاز الأمن أن الجيش الإسرائيلي هاجم “خلال السنوات الأخيرة الـ3 عشرات الأهداف لحزب الله في سوريّة”.

وأوضحت مصادر رفيعة أن “حزب الله” لم يرد على الهجمات في سوريّة ما زاد من صعوبة العمليات اللوجيستية وأنشطته لإقامة مواطئ قدم ونقل أسلحة وذخائر وتثبيت بنية تحتية من أجل التمركز في جنوب هضبة الجولان والمثلث الحدودي مع الأردن.

ومع ذلك أشار آخرون إلى أن “حزب الله” وبمساعدة إيران كان يستعد لهجومٍ مستقبليٍّ على الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل" وجنودها على الحدود من الأراضي السورية، بأسلحة تصل من إيران بحرًا وبعضها يصل برًّا وجوًا وتمرر عبر قوافل إلى هضبة الجولان السورية.

وفي بعض الأماكن تمكن ناشطون في “حزب الله” من نصب مخازن أسلحة هاجمها ودمرها سلاح الجو الإسرائيليّ بحسب تقارير أكّد الموقع أنّها ليست إسرائيليّةً.

وكان الموقع الإسرائيليّ قد كشف النقاب الشهر الماضي عن أنّ قيادة الجبهة الشماليّة في جيش الاحتلال باشرت بحملة تدريباتٍ واسعة النطاق والتي تُحاكي حربًا على الحدود اللبنانيّة، ومن بين السيناريوهات التي يتّم التدرّب عليها، تشمل قيام حزب الله بهجومٍ مُباغتٍ بالصواريخ والقذائف الأكثر تقدّمًا في العالم، بالإضافة إلى تقدّم قوّات حزب الله الراجِلة بهدف احتلال مُستوطناتٍ في شمال الدولة العبريّة، الأمر الذي يُحتِّم الاستعداد لإخلاء مُستوطناتٍ في حال تحقق هذا السيناريو، كما قالت المصادر الأمنيّة للموقع.