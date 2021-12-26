الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يرضخ للمقاومة ويخلي مستوطنة حومش ويوقف البناء فيها

الاحتلال يرضخ للمقاومة ويخلي مستوطنة حومش ويوقف البناء فيها
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن السلطات أوعزت لقوات الشرطة بعدم السماح بإقامة مبان جديدة في مستوطنة حومش بين مدينتي نابلس وجنين في الضفة الغربية، وهدم المنازل التي أقيمت عليها.

العالم- فلسطين المحتلة

وذكرت إذاعة "مكان" أن السلطات تتخوف من محاولات حركة حماس إشعال الضفة الغربية، وإبقاء قطاع غزة هادئا.

وقالت إن تدشين مستوطنة جديدة في حومش والتي تم إخلاؤها عام 2005 يعني معاودة اندلاع مواجهات جديدة بين المستوطنين والفلسطينيين، مشيرة إلى أن قوات الشرطة هدمت منزلين مؤقتين أقيما على أنقاض المستوطنة.

وكانت حركة حماس قد اكدت أن المقاومة هي الكفيلة بردع المستوطنين وقوات الاحتلال، وذلك اثر المواجهات على مدخل قرية برقة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية التي أسفرت عن اصابة أربعمئة فلسطيني.

من جهتها أعلنت حركة فتح النفير العام، ودعت الى توجه الشباب نحو قرية برقة والتصدي للمستوطنين.

روابط ذات صلة

مئات المستوطنين يقتحمون أراضي الفلسطينيين شمال نابلس

الاحتلال يزعم اعتقال أبطال عملية 'حومش'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد احداث برقة.. الجهاد تطالب بمغادرة سياسة الوهن والعجز

الاحتلال يرضخ للمقاومة ويخلي مستوطنة حومش ويوقف البناء فيها

'قوة أوميكرون'.. السر في دخول المستشفى!

كوخافي يكشف أسرار كيانه الخطيرة!!

بدء أعمال معرض ابداعات مؤسسة الجهاد الجامعي بطهران

قائد عسكري ايراني: سلاحنا الجوي يرد بشكل مدمر على أي تهديد