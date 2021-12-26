الاحتلال يرضخ للمقاومة ويخلي مستوطنة حومش ويوقف البناء فيها

العالم- فلسطين المحتلة

وذكرت إذاعة "مكان" أن السلطات تتخوف من محاولات حركة حماس إشعال الضفة الغربية، وإبقاء قطاع غزة هادئا.

وقالت إن تدشين مستوطنة جديدة في حومش والتي تم إخلاؤها عام 2005 يعني معاودة اندلاع مواجهات جديدة بين المستوطنين والفلسطينيين، مشيرة إلى أن قوات الشرطة هدمت منزلين مؤقتين أقيما على أنقاض المستوطنة.

وكانت حركة حماس قد اكدت أن المقاومة هي الكفيلة بردع المستوطنين وقوات الاحتلال، وذلك اثر المواجهات على مدخل قرية برقة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية التي أسفرت عن اصابة أربعمئة فلسطيني.

من جهتها أعلنت حركة فتح النفير العام، ودعت الى توجه الشباب نحو قرية برقة والتصدي للمستوطنين.