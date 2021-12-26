هل وصلت إدارة بايدن لطريق مسدود مع برنامج ايران النووي؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"قلم رصاص"، اشار فضل الله الى انه كان قد وصف رئيس وزراء الاحتلال الجولة السابعة لمحادثات فيينا، ان لها تداعيات جسيمة على الأمن الاسرائيلي وهو قريب من مصطلح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واعتبر فضل الله ان الامريكي اليوم لديه مشكلة معينة حيث ان البعض قد يعلم ان المفاوضات اليوم ليست مفاوضات ايران مع 5+1 بل هي مفاوضات إيران مع دول4+1 بينما الأمريكي في فندق آخر لم يسمح له برفع العلم الأمريكي في قاعة المفاوضات وتجري المراسلات بين الفنادق حتى يتم الوصول الى قرار معين.

ونوه فضل الله أنه في الصحافة الاسرائيلية حول موضوع غياب الهيبة والمصداقية والتخويف الأمريكي على ايران، ونشهد بذلك عملية تفاوض معقدة، ولكنها مختلفة يخوضها الجانب الايراني في مواجهة القوى الكبرى في العالم ولم يستطعوا رغم كل هذا التهويل وخلال 7 جولات، ويبدو ان هنالك تأجيل لجولة ثامنة لاحقا لم يستطيعوا الوصول الى خضوع إيراني اوتراجعات وتنازلات إيرانية وهذا يغضبهم فعلا.

واضاف فضل الله انه في مكان معين هنالك بعض المقالات والتصريحات ذات الوزن قيل أن هنالك خطأ جسيما ارتكب من الانسحاب من الاتفاق، وان ما جرى عام 2018 على يد ترامب اخسر الامريكيين والغرب ورقة قوية ضد ايران عندما تم الانسحاب فرط الاتفاق، فلا أحد يناقش موضوع قرار مجلس الامن الدولي، لم يتم الاتلزام به وكان ثمنه كبيرة والمحاولة اليوم هي تكمن في الوصل الى نتائج الاتفاق دون العودة لنفس الاتفاق وهذا أمر صعب فلا يمكن كدولة مستقلة كإيران ان تحصل على مكاسب دون أن تتنازل.

ولفت فضل الله الى أن كل المحاولات التي جرت، وتبادل الأدوار التي جرت بين الاوروبي والامريكي على طاولة المفاوضات والضغوط ودفع الصيني للضغط جميعه لم يسهم في تراجع ايران عن هذا الأمر وهو يشكل فعلا اشكالية كبيرة بالنسبة لهم في مقابل توزع الهم الغربي في ساحتيناخريين اوكرانيا في مقابل الروسي والتايوان في مقابل الصين ونذر اشتباك دولي كبير قد يحصل.

وخلص فضل الله الى أن هنالك حاجة لتسكين الوضع الايراني، ولحاجة جو بايدن في الداخل الامريكي، الى انجاز لتسويق العودة الى الاتفاق قبيل الانتخابات النصفية الامريكية، والتي بحسب احصائيات لا يتوقع أن يحقق من خلالها نتائج جيدة فيها.

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