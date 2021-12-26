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الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر في درعا

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر في درعا
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

ضبطت الجهات السورية المختصة بالتعاون مع الأهالي في مدينة درعا كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر المتنوعة وأجهزة اتصال في عدة مناطق بالمحافظة.

العالم - سوريا

مصدر بالجهات المختصة قال في تصريح لسانا إنه “بعد عمليات التسوية التي شملت كامل محافظة درعا وشعور المواطنين بحالة من الاستقرار والاطمئنان بادر قسم كبير من الأشخاص بتسليم أسلحة وعتاد كان بحوزتهم للجيش العربي السوري”.

وفي سياق متصل بين المصدر أن الجهات المختصة ووحدات من الجيش نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل والمزارع في ريف المحافظة بناء على معلومات دقيقة وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر منها وذلك بالتوازي مع استمرارها بأداء واجبها في رصد وملاحقة عمليات التهريب حيث تم ضبط كمية أخرى من الاسلحة والذخائر كان مهربون أعدوها للتهريب إلى خارج المحافظة.

وأوضح المصدر أن الأسلحة المسلمة والمضبوطة شملت “رشاشات PKC وعدداً كبيراً من البنادق الآلية وقواذف RPG مع حشواتها وقناصات وطلقات رشاش دوشكا ورشاشاً عيار 14.5 ملم ومدفع هاون عيار 122 ملم مع قذائف ورمانات يدوية وأجهزة اتصال وطيارة استطلاع صغيرة وعبوات ناسفة وألغاماً مضادة للدروع”.

وتواصل الجهات المختصة في درعا عمليات التمشيط والتفتيش ضمن المناطق التي انضمت لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية في آب الماضي بالتعاون مع الأهالي والوجهاء بهدف تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المحافظة.

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