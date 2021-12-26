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الخزعلي: المحكمة الاتحادية ستصادق غدا على نتائج الانتخابات

الخزعلي: المحكمة الاتحادية ستصادق غدا على نتائج الانتخابات
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، الأحد، أن المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات غداً وفق المؤشرات التي لديهم.  

العالم - العراق

وذكر الخزعلي، إن "هناك تسريبات تشير إلى أن المحكمة الاتحادية ستصادق يوم غد على نتائج الانتخابات"، مضيفاً أن "المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوطات خارجية"، حسبما ذكر موقع "ناس".

وتابع، "إن لم يكن النظر بالطعون من اختصاص المحكمة فكان يفترض أن تعلنها من الجلسة الأولى"، مبينا أن "الأدلة التي قدمتها الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات بنيت على ملاحظات فنية دقيقة".

ولفت إلى أن "تقرير الشركة الالمانية يثبت كذب مفوضية الانتخابات وممثلة الأمم المتحدة"، مضيفاً أن "السفير الأميركي حدد 25 من كانون الاول للمصادقة على نتائج الانتخابات".

وأشار إلى أنه "حسب تقرير الشركة الألمانية فإن جهاز ’سي ألف’ غير مفحوص ولم يكن ضمن العقد".

وختم الأمين العام لعصائب أهل الحق قائلاً: "نتائج الانتخابات باطلة".

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