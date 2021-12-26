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ستولتنبرغ يدعو لاجتماع روسيا-الناتو في 12 يناير القادم

ستولتنبرغ يدعو لاجتماع روسيا-الناتو في 12 يناير القادم
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن حلف شمال الأطلسي أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ دعا إلى عقد جلسة لمجلس روسيا-الناتو في 12 يناير القادم.

العالم ـ أوروبا

وذكر المكتب الإعلامي للحلف اليوم: "قرر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بصفته رئيس مجلس روسيا-الناتو عقد المجلس في 12 يناير 2022، ونحن على تواصل مع موسكو بشأن هذا الاجتماع".

وستأتي هذه الجلسة، إن عقدت، بالتزامن مع اجتماع اللجنة العسكرية للناتو على مستوى رؤساء الأركان في بروكسل.

وكانت روسيا قد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري على الولايات المتحدة وحلف الناتو توقيع اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا.

وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.

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