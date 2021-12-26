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الاحتلال يفرج عن الأسيرة عصافرة بعد 30 شهرا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الأسيرة عصافرة بعد 30 شهرا من الاعتقال
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفرج العدو الصهيوني مساء الأحد عن الأسيرة إيناس نبيل عصافرة، من بلدة بيت كاحل غرب الخليل جنوب الضفة الغربية بعد قضائها 30 شهرا في السجون الاسرائيلية.

العالم- فلسطين المحتلة

وكان في استقبال المحررة عصافرة عند حاجز "الجلمة" العسكري حشد من عائلتها وأقربائها ومواطنين من بلدة بيت كاحل.

وكانت سلطات الاحتلال أجلت الإفراج عن الأسيرة عصافرة والذي كان مقرراً يوم الخميس الماضي بحجة عدم احتساب فترة "المنهلية".

وفي مطلع فبراير من العام الحالي حكمت محكمة إسرائيلية على عصافرة بالسجن الفعلي 30 شهرًا.

واعتقل الاحتلال الفتاة عصافرة مع زوجها قاسم عصافرة من بيتهما في الخليل في آب/ أغسطس 2019.

وهدمت قوات الاحتلال منزل الزوجين عصافرة، حيث ينسب للزوج قاسم الضلوع في عملية فدائية أدت إلى قتل مستوطن عام 2019، وطعن مستوطنين آخرين عام 2011.

وأجلت محكمة الاحتلال محاكمة ايناس عدة مرات قبل أن تصدر بحقها حكما بالسجن الفعلي لمدة 30 شهراً، بحجة أنها تسترت على زوجها بعد تنفيذ العملية.

وعصافرة (26 عاما) أم للطفلين محمد وعبد الرحمن، وهي تعاني من التهاب في المفاصل ونقص في البروتين وقولون عصبي.

ووفق معطيات فلسطينية، يبلغ عدد الأسيرات حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 32 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون".

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الاحتلال يفرج عن الأسيرة عصافرة بعد 30 شهرا من الاعتقال

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