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نحن قاسم.. جدارية على طريق المطار بضاحية بيروت الجنوبية

نحن قاسم.. جدارية على طريق المطار بضاحية بيروت الجنوبية
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما، رفعت على طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت، جدارية جديدة حملت عنوان نحن قاسم.

العالم_لبنان

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