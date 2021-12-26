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صواريخ مضادة للطائرات.. ضبط صيد ثمين في وكر لـ"داعش" بدير الزور!

صواريخ مضادة للطائرات.. ضبط صيد ثمين في وكر لـ
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

عثرت الجهات السورية المختصة في دير الزور على وكر كان يستخدمه إرهابيو تنظيم “داعش” لإعداد وتجهيز العبوات الناسفة وتخزين الأسلحة في حي أبو عابد في المدينة.

العالم - سوريا

وذكر قائد ميداني لسانا أنه “بالتعاون مع الأهالي في مدينة دير الزور تم ضبط وكر للإرهابيين ضمن قبو مغلق في أحياء المدينة المحررة وبداخله عثر على صاروخ مجنح مع حشوات دافعة وصواريخ مضادة للطائرات بعيدة وقصيرة ومتوسطة المدى وأجهزة إطلاق صواريخ وعبوات ناسفة وستة الغام بحرية ورؤوس متفجرة متعددة الأنواع”.

وأشار القائد الميداني إلى أنه تم العثور داخل الوكر على “توصيلات للعبوات الناسفة منها كهربائية ومنها للتفجير عن بعد وأجهزة اتصال لاسلكية ومولد إشارة للتواصل فيما بين الإرهابيين وأجهزة ودارات كهربائية يعاد تصنيعها يدوياً لتفجير العبوات الناسفة وكاميرا للتصوير”.

وسبق لوحدات الجيش السوري والجهات المختصة التي تعمل على تأمين المناطق المحررة بشكل كامل في دير الزور أن عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمدافع بعضها إسرائيلي الصنع إضافة إلى مئات القذائف المتنوعة وذخائر وأسلحة أخرى من صنع حلف الناتو وعدة دول ناهيك عن كميات من المواد السامة والكيميائية.

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