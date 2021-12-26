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بيسكوف: توسع حلف ​الناتو​ مسألة حياة أو موت لروسيا

بيسكوف: توسع حلف ​الناتو​ مسألة حياة أو موت لروسيا
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، أن روسيا "لا تقبل بأي تصعيد جديد في شرق أوكرانيا، حيث سيكون بمقربة من الحدود الروسية"، لافتًا إلى وجود "مواطنون روس يعيشون هناك، وبلادنا لا يمكنها تجاهل مصيرهم".

العالم ـ أوروبا

ولفت إلى أنه "يطالبوننا بعدم اتخاذ إجراءات تصعيدية، لكن لا أحد يدعو أوكرانيا لذلك، لا أحد يقول لأوكرانيا إن أي تصعيد أو حرب أهلية أخرى، لن يكون مقبولًا".

وأدان بيسكوف، الدول الغربية بسبب "مواقفها المتحيزة، فيما يخص الصراع في شرق أوكرانيا"، مؤكدًا أن "الصراع في تلك المنطقة، لا يجب حله عسكريا"، معتبرًا أن "توسع حلف ​الناتو​ ليشمل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، بمثابة مسألة حياة أو موت لروسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اشار خلال حديث تلفزيوني أجراه على هامش مؤتمره السنوي الكبير، إلى "إن ردنا، في حال رفضت الولايات المتحدة وحلف الناتو تقديم ضمانات أمنية لروسيا، قد يكون مختلفا تماما، وسيتوقف على توصيات الخبراء العسكريين".

وأعرب بوتين عن سعي روسيا إلى "إحراز نتيجة دبلوماسية تفاوضية سيتم تثبيتها قانونيا في الوثائق التي اقترحناها"، في إشارة إلى مسودتي الاتفاقيتين اللتين عرضت موسكو على الولايات المتحدة والناتو توقيعهما، بغية وضع نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات العسكرية في أوروبا.

وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي أي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.

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