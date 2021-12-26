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بمناسبة العام الجديد وذكرى ولادة السيد المسيح..

القضاء الإيراني يمنح سجناء مسيحيين إجازة لمدة 10 أيام

القضاء الإيراني يمنح سجناء مسيحيين إجازة لمدة 10 أيام
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، منح سجناء مسيحيين إجازة لمدة عشرة أيام بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، في خطوة تخصص لأفراد هذه الأقلية الدينية في الجمهورية الإسلامية.

العالم - إيران

وأصدر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، أمرا إلى الوحدات القضائية والمدعين في مختلف أنحاء البلاد، لمنح إجازة عشرة أيام للسجناء المسيحيين، وفق ما أورده موقع "ميزان أونلاين" التابع لهذه السلطة.

وأشار الموقع إلى أن الإجراء يأتي "لمناسبة العام الميلادي الجديد 2022 وذكرى ولادة السيد المسيح، ونظرا إلى الآثار الإيجابية والبناءة لوجود السجناء مع عائلاتهم في هذه الفترة".

ولم يحدد "ميزان أونلاين" عدد المشمولين بهذا الإجراء، إلا أنه أفاد بأن فئات عدة من السجناء ستكون مستثناة من هذه الإجازة، مثل المحكومين بالإعدام، أو الموقوفين على خلفية قضايا أمنية، إضافة إلى الضالعين في الجريمة المنظمة أو عمليات خطف وسرقة مسلحة.

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