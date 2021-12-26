العثور على 27 جثة لمهاجرين غربي ليبيا!

العالم - ليبيا

وقال فرع الهلال الأحمر في المنطقة، في بيان، إنه "تم العثور على الجثث في وقت متأخر من يوم السبت في موقعين منفصلين في بلدة "الخمس" الساحلية، على بعد حوالي 120 كلم شرق العاصمة طرابلس"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف البيان أنه "تم إنقاذ 3 مهاجرين آخرين، وتجري جهود البحث عن آخرين".

ونشر الهلال الأحمر، وهو منظمة إسلامية معادلة للصليب الأحمر، صورا تظهر جثثا تطفو في البحر الأبيض المتوسط، ​​وعمالها يضعونهم في أكياس سوداء.

وبهذا الخصوص، قال الدكتور أسامة الساكت، مدير مستشفى الخمس، في تصريح صحفي، إن "الجثث تم نقلها بعد ذلك إلى مشرحة المستشفى"، بحسب الوكالة ذاتها.

وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن "حوالي 1500 مهاجر غرقوا في حوادث تحطم القوارب وحطام السفن وسط البحر المتوسط ​​خلال العام الجاري".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 160 مهاجرا غرقوا في حطام سفينتين منفصلتين قبالة الدولة الواقعة شمال إفريقيا.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.