أول قطار ترانزيت السلع بين باكستان وإيران وتركيا يدخل البلاد

العالم - إيران

هذا القطار الذي اطلق عليه اسم "قطار ممر ITI" (اسلام‌آباد- تهران- استانبول)، كان قد انطلق في في رحلته الاولى بتاريخ 21 كانون الاول / ديسمبر الجاري من اسلام اباد، وسط مراسم افتتاح اقيمت بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين وكل من سفراء ايران وتركيا وكازاخستان واوزبكستان؛ متجها الى محطة زاهدان (جنوب شرقي البلاد) التي وصلها اليوم الاحد.

وفي تصريح لوكالة "ارنا" حول هذا الانجاز، قال "امین بور برخورداري" وهو المدير التنفيذي لشركة "رسان ريل بارس" الايرانية، انه بعد وصول قطار الترانزيت ITI الى محطة زاهدان سيتم نقل البضائع المحملة به من العربات الباكستانية الى العربات الاوروبية، ومن ثم سيغادر زاهدان صوب الطريق الحدودي السككي بين ايران و تركيا وصولا الى انقرة التي تشكل محطته الاخيرة.

واكد هذا المسؤول بوزاة الطرق الايرانية، أن عمليات انجاز المشروع تجري من خلال التنسيق بين شبكات السكك الحديدية في ايران وتركيا وباكستان، وتعاون السفارات التابعة للدول الثلات وايضا مكتب الامانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في طهران.