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ايران تبرم مع العراق اتفاقية الربط السككي

ايران تبرم مع العراق اتفاقية الربط السككي
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطرق الايراني رستم قاسمي، عن التوقيع مع الجانب العراقي اتفاقية الربط السككي بين منطقة " شلمجة" الحدودية مع محافظة البصرة.

العالم - ايران

وأوضح الوزير قاسمي في مداخلة مع التلفزيون الايراني من العاصمة العراقية مساء الاحد، أن الاتفاقية التي تم ابرامها اليوم حددت شهرا واحدا لبدء العمليات الانشائية تحت اشراف شركة السكك الحديد الايرانية و نظيرتها العراقية.

وأشار أن الجانبين سيطلقان شركة موحدة لتنفيذ المشروع الذي يستهدف نقل الركاب والانشطة التجارية.

قاسمي أكد اهمية الاجتماع الذي عقد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي الذي أدى دعمه للمشروع ابرام اتفاقية الربط السككي بين شلمجة الواقعة جنوب غرب ايران مع البصرة.

من جهة ثانية أعلن عن اعتزام مضاعفة الرحلات الجوية بين ايران والعراق من حجمها الحالي البالغ نحو 100 رحلة.

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