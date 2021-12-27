إصابة 7 يمنيين وتدمير ممتلكاتهم بغارتين على تعز

العالم - اليمن

وأفادت المسيرة أن السيارة المستهدفة من قبل طيران العدوان في مديرية مقبنة كانت تحمل مواداً غذائية تتبع المواطن زيد الحاج.

في ذات السياق شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مديرية صالة.

وكان سقط شهيدان أحدهما طفل و3 جرحى، في 15 من ديسمبر الجاري، في جريمة لطيران العدوان بمنطقة البرح في مديرية مقبنة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستهداف للمدنيين في تعز يأتي في سياق الرغبة الأمريكية في استمرار العدوان من خلال التصعيد الواضح في أكثر من ساحة وعلى أكثر من صعيد، الأمر الذي يؤكد زيف دعوات واشنطن للسلام.