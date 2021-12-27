تأجيل الإنتخابات في ليبيا يفرض معطيات جديدة على الساحة

العالم – خاص بالعالم

يستعد البرلمان الليبي لعقد جلسة عاصفة حول مصير الاستحقاق الانتخابي الأول في تاريخ الشعب الليبي، والذي كان من المقرر عقده الجمعة الماضية، لكن البرلمان أعلن مقترحًا بتأجيل الموعد شهرًا.

ومن المقرر أن يعلن البرلمان خلال جلسته المقررة، اليوم الاثنين، أسباب إرجاء الاستحقاق الانتخابي، بخلاف وضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها "حسب تصريحات للبرلمان"، كما ستناقش الجلسة حزمة من الإجراءات.

وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية أعلنت سابقًا عن تسلمها التقارير المطلوبة من الجهات المعنية حول الانتخابات، وعلى رأسها تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وقالت إنها ستقوم بفحصها، ثم رفع توصياتها إلى البرلمان.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..