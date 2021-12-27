مطالبات بموعد ثابت للانتخابات في ليبيا – الجزء الثاني

العالم - المغاربية

في ظل الحصار المالي الخارجي على الحكومة التونسية تتجه الحكومة نحو خفض الانفاق العام وزيادة النمو عبر حزمة اجراءات ضريبية.

شهدت ليبيا عدة دعوات لتحديد موعد ثابت للانتخابات لاسيما من قبل المترشحين الذين اعتبروا ان تأجيل هذا الاستحقاق يساهم في اطالة امد الازمة الليبية.

كما شهد المغرب احتجاجات في اكثر من اربعين مدينة في الذكرى الاولى لتوقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي وسط مطالبات باسقاط التطبيع.

وتشهد موريتانيا اسبوعا للتضامن مع القضية الفلسطينية تحت شعار الاقصى قبلة الاحرار وبمشاركة طلابية واسعة.

وتحذيرات في الجزائر من الحملات الاعلامية المعادية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة المغاربية ومساع رسمية ايضا للتصدي لها.