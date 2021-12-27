الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

علامات في الجسم تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

علامات في الجسم تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشفت الطبيبة البريطانية، ديبوري لي، عن 4 علامات خارجية تظهر على جسم الإنسان، يجب الانتباه إليها لأنها مؤشر على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

العالم - منوعات

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" عن الطبيبة أنه من الممكن تحديد مستوى هذه المادة في الدم فقط عن طريق إجراء الاختبارات، ولكن هناك أربع علامات يجب الانتباه إليها.

وأوضحت أن حدوث غشاوة دائرية في قرنية العين، وظهور تكلسات صفراء على الجفن، هي علامات يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

لذلك، قد يكون أحد الأعراض وجود قوس يحيط بالقرنية. وهو عبارة عن عتمة شفافة من اللون الأبيض إلى اللون الأبيض المائل للرمادي في محيط القرنية.

وأشارت الطبيبة البريطانية إلى أن مثل هذه التغيرات غالبا ما توجد عند كبار السن، لكن ظهور قوس قبل سن الأربعين يعد سببا لفحص مستوى الكوليسترول في الدم.

كذلك إذا ظهرت كتل دهنية متراكمة تحت الجلد على الأجزاء الداخلية من الجفن العلوي والسفلي، فذلك ايضا يمثل علامة أخرى على ارتفاع مستوى الكوليسترول، كما يمكن أن تظهر تكتلات أيضا على الأنف والركبتين والمرفقين.

بالإضافة إلى ذلك تمثل الزيادة المفرطة في النسيج في منطقة الأوتار التي تسمح بحركة أصابع اليد، علامة يجب الانتباه إليها.

وخلصت الطبيبة إلى أن العارض الأخير هو النبض، إذا كان من الصعب الشعور به.

تصنيف :

روابط ذات صلة

إنتبه!..هذه الأطعمة تفاقم التهاب المفاصل!

نصائح للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي أثناء الشتاء.. أهمها شاي الأعشاب

إدراج التين في نظامك الغذائي يساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي

العلماء يرسلون خلايا بشرية إلى الفضاء في معركة ضد الشيخوخة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب ارتفاع الإصابات بأوميكرون

بالفيديو.. مسيحيو إيران يستعدون للإحتفال بعيد رأس السنة الميلادية

تطبيع موجهة لاستهداف الشباب العربي

بالفيديو.. مراسل العالم في بغداد: العراق سيدخل في فضاء جديد من الحوارات السياسية

الصحة العالمية: يجب تطعيم 70% من سكان العالم بلقاح كورونا

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يجتمعون في القاهرة اليوم