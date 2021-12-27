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اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة وسط اندلاع مواجهات مع الاحتلال في مدن عدة

اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة وسط اندلاع مواجهات مع الاحتلال في مدن عدة
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة وسط اندلاع مواجهات في مدن عدة.

العالم-فلسطين

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كل من قسام صابر، ومحمد حسن حماد من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات في مخيم قلنديا ما ادى الى اصابة شاب بالرصاص الحي خلال الاقتحام، كما اعتدت قوات الاحتلال على عائلة حماد.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر أيمن علي اطبيش، ومحمد علي اطبيش، والأسير المحرر المحرر عادل حريبات.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال موسى سويطي من بلدة بيت عوا جنوب الخليل، وخليل عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في بلدة بدو شمال غرب القدس عمير عبدالفتاح حميدان، ومن النصارية شرق نابلس مسعد البلوي، وأنس صابر مفارجة من بلدة بيت لقيا غرب رام الله.

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