تعرف على فوائد أشعة الشمس

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عرض موقع "الكونسلتو" تقريرا استعرض عدة فوائد للتعرض لأشعة الشمس تتجاوز مجرد الشعور بالدفء إلى فوائد صحية ونفسية متعددة.

1. فيتامين د

تمنح أشعة الشمس لجسم الإنسان 90% من احتياجاته اليومية من فيتامين د، وهو الفيتامين الذي يلعب دورا كبيرا في إبطاء ظهور أعراض الشيخوخة، كما يقي من العديد من المشكلات الصحية الناتجة عن ضعف جهاز المناعة، ذلك لأنه يحارب الأمراض والعدوى، لذا يفضل التعرض لأشعة الشمس من 10-15 دقيقة كل يوم.

2. مكافحة السمنة

يساعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس على إنتاج أكسيد النيتريك، والذي يقلل من مخاطر التعرض للسمنة والسكري من النوع الثاني، حسبما كشف باحثون من جامعة إدنبرة في اسكتلندا.

3. تحسين المزاج

تلعب أشعة الشمس دورا مشابها لمضادات الاكتئاب، وتفيد الدراسات بأن الشمس تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل نوبات التوتر والاكتئاب والقلق.

4. تحسين جودة النوم

يعمل التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر لمدة 15 دقيقة يوميا على تقليل إنتاج الميلاتونين بجسم الإنسان، وهو الهرمون الذي يسبب النعاس، وبالتالي عندما يحل الظلام يمكن للإنسان الاستمتاع بنوم هادئ.

5. خفض ضغط الدم

التعرض لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة مرتين يوميا يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، ويمكن التحقق من تأثير أشعة الشمس في هذا الصدد عن طريق قياس الضغط بعد ساعة من القيام بهذه الجلسة.