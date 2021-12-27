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'قسد' تعلن القبض على أمير لـ'داعش' وتحبط مخططا لمهاجمة سجن الحسكة

'قسد' تعلن القبض على أمير لـ'داعش' وتحبط مخططا لمهاجمة سجن الحسكة
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مسلحو "قسد"، إحباط مخطط لجماعة "داعشط الوهابية للهجوم على سجن الحسكة (غويران) الذي يضم عددا كبيرا من سجناء هذه الجماعة الارهابية، واعتقال أحد "الأمراء".

العالم - سوريا

وقالت “قسد” في بيان نشرته عبر معرفاتها أمس الأحد، ان وحداتها الخاصة افشلت "خطّة لتنظيم داعش الإرهابيّ في الهجوم على سجن الحسكة، عبر تعقّب جميع الإرهابيّين ممّن شاركوا في الخطّة، حيث اعتقلتهم جميعاً، وحوّلتهم إلى السُّجون".

وقالت في البيان إن “أحد المعتقلين هو أمير لتنظيم داعش الإرهابيّ واسمه محمّد عبد العوّاد”.

وأردفت أن الأمير المعتقل “ارتكب العديد من المجازر في مناطق شمال وشرق سوريا، ولم تسلم أيُّ منطقة في سوريا ولم يرتكب فيها أعمالَ قتلٍ ومجازر، وآخرها قيادته وإعداده لخطّة الهجوم على سجن الحسكة”.

وتصاعد نشاط جماعة “داعش” الارهابية في الأشهر الماضية بشكل ملحوظ شمال شرقي سوريا، عبر هجمات تشنها ضد "قسد".

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