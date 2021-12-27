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طهران: نشارك في مفاوضات فيينا للوصول الى اتفاق جيد في اقرب فرصة

طهران: نشارك في مفاوضات فيينا للوصول الى اتفاق جيد في اقرب فرصة
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان ايران تشارك في مفاوضات فيينا للوصول الى اتفاق جيد في اقرب فرصة ممكنة، معتبرا ان ايا من المهل المصطنعة ليست ملزمة بالنسبة لايران وان الهدف هو الوصول الى نتيجة في ظل التزام الخطوط الحمراء ومصالح الشعب الايراني.

العالم - ايران

يتبع...

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