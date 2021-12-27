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ليبيا.. انجراف جثث 27 مهاجرا إلى شاطئ الخمس

ليبيا.. انجراف جثث 27 مهاجرا إلى شاطئ الخمس
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الهلال الأحمر الليبي انجراف جثث 27 مهاجرا، كانوا في طريقهم إلى أوروبا، وبينهم رضيع وامرأتان، إلى شاطئ مدينة الخمس غربي البلاد.

العالم - ليبيا

وقال فرع الهلال الأحمر هناك إنه "عثر على الجثث في ساعة متأخرة من مساء السبت في موقعين منفصلين بالخمس" وفقا لـ "أسوشيتد برس" .

وأعلن إنقاذ ثلاثة مهاجرين آخرين، مضيفا أن جهود البحث عن آخرين جارية.

ونشر الهلال الأحمر، صورا زعم أنها تظهر جثثا طافية في البحر المتوسط، وعناصره يضعونها في أكياس سوداء استعدادا لدفنها.

والمهاجرون القتلى على الأرجح غرقوا إثر تحطم قاربهم قبالة ليبيا، وفق الهلال الأحمر.

وغرق نحو 1500 مهاجر في حوادث تحطم قوارب وسفن بالبحر المتوسط هذا العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة أوائل الشهر الحالي إن أكثر من 160 مهاجرا غرقوا إثر تحطم سفينتين قبالة ليبيا.

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