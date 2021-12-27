السجل الحقوقي الأسود لنظام البحرين

العالم - حديث البحرين

تضم السجون البحرينية الاف المعتقلين الرأي والمدافعين عن حقوق الانسان في حين يحرم شعب البحرين من ابسط حقوقه من المشاركة السياسية فلا يسمح له بممارسة الحرية الدينية وحتى التجمع السلمي.

وتقول المعارضة البحرينية في هذا الاطار ان البحرين دولة موغلة في الفساد العام وهي واحدة من أنظمة وحشية وقمعية كما صنفتها منظمة الشفافية، فيما ادرجتها منظمة فريدوم هاوس الحقوقية ضمن قائمة الدول غير الحرة، هذا ولم يتوقف قمع النظام للشعب البحريني عند حدود المملكة فقط، انما لاحق المعرضين خارج الحدود وذلك من خلال تقديم اسماء المعارضين للانتربول ملفقًا لهم التهم للنيل منهم.

طالب 12 عضوًا في البرلمان الأوروبي في رسالة مشتركة الى المبعوث السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية السياسية والامنية جوزيف بورل بفرض عقوبات على اعضاء الحكومة البحرينية المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

هذا واكد كتاب وباحثون بريطانون وعرب في ندوة افتراضية للمركز الاوروبي للديمقراطية، ان سجل النظام البحريني في مجال حقوق الانسان هو اسود.

ناقش البرنامج هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

نائب امين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين الشيخ عبدالله الصالح

رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان السيد باقر درويش.