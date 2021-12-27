الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصدر يدعو الى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

الصدر يدعو الى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر للاسراع الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية للحفاظ على السلم والسلام في البلاد.

العالم - العراق

روابط ذات صلة

اول تعليق للعامري على قرار المحكمة الاتحادية العراقية

العراق: المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج انتخابات البرلمانية

العراق: الحكيم يعلن موقفه من قرار المحكمة بشأن الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين: الوضع على الحدود مع أفغانستان يدعو للقلق

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-12-2021

رئيس منظمة الطاقة الذرية يتفقد عائلة الشهيد أحمدي روشن

الرئيس السوري يصدر قانونا ماليا جديدا للوحدات الإدارية..وهذه أبرزميزاته

شاهد..البحرين مقبرة حقوق الإنسان

مشاورات علي باقري و "إنريكي مورا" في فيينا