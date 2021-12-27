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علي باقري يجري مشاورات ثنائية مع كبير المفاوضين الفرنسيين في فيينا

علي باقري يجري مشاورات ثنائية مع كبير المفاوضين الفرنسيين في فيينا
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

التقى كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني مع كبير المفاوضين الفرنسي في فيينا وعقدا جولة من المشاورات الثنائية .

العالم - ايران

واجرى علي باقري ، كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الايرانية ، الذي وصل فيينا صباح اليوم (الاثنين) للمشاركة في الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 لرفع الحظر وفي سياق مشاوراته في العاصمة فيينا، اجرى محادثات ثنائية مع كبير المفاوضين الفرنسيين.

وقد التقى بالفعل مع ممثلي روسيا والصين في اجتماع ثلاثي ، كما عقد اجتماعًا ثنائيًا مع إنريكي مورا ، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

من المقرر أن يبدأ الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لانطلاق الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 لرفع الحظر الساعة 6 مساءً بتوقيت فيينا (8:30 مساءً بتوقيت طهران) في فندق كوبورغ في فيينا.

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