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الجهاد الاسلامي: الضفة تعيش مرحلة جديدة من الانتفاضة

الجهاد الاسلامي: الضفة تعيش مرحلة جديدة من الانتفاضة
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، انه أمام هذه الهجمة الاستيطانية المسعورة بالضفة المحتلة، لا يبقى على الشعب الفلسطيني سوى مواجهة هذا المحتل.

العالم - فلسطين

وقال المدلل في تصريحات لـ"إذاعة القدس"، إن الاحتلال يسعى جاهداً إلى جلب اعتراف دولي بكيانه اليهودي المزعوم على حساب الشعب الفلسطيني الذي لا يمكن أن يقبل بذلك.

وأضاف القيادي في الحركة، أن حكومة الاحتلال المتطرفة تحاول جاهدة طرد الفلسطينيين من الضفة، حتى لا يبقى أمل لشعبنا بإقامة دولة فلسطينية.

وأوضح المدلل، انه على الرغم من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال من قتل واعتقالا،ت إلا أن الشعب الفلسطيني فاجأ العالم بإرادته التي لا تكسر وصموده الأسطوري على أرضه حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وتابع: "حينما تخلى العالم والسلطة الفلسطينية عن حماية شعبنا بالضفة، لم يبق أمام الفلسطينيين سوى التأكيد بمختلف الوسائل على أن هذه الأرض هي أرضه، وأن القدس لا يمكن التخلي عنها مهما كلف ذلك من ثمن".

وشدد القيادي في الجهاد، على أن الضفة تعيش مرحلة جديدة من الانتفاضة ومعركة مفتوحة عنوانها الثبات في وجه كل مخططات، الاحتلال، مبينًا أن المقاومة اليوم تقدمت خطوات كبيرة جداً أمام تراكم هذه العمليات كماً ونوعاً.

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