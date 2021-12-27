الحسكة تعيش في الظلام بعد انقطاع الكهرباء

العالم - سوريا

وبين مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة أنور عكلة لسانا أن عطلاً على خط التوتر الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المحافظة ولا سيما أن الخط هو الرئيسي الذي تعتمد عليه الشركة لتغذية المدن والنواحي والقرى بالتيار الكهربائي.

وأضاف عكلة أن موقع العطل يبعد نحو 20 كم عن مدينة الرقة وستقوم الورشات الفنية التابعة للشركة بالكشف على العطل يوم غد والعمل على إصلاحه بأقصى سرعة.

ولفت عكلة إلى أن الشركة ستقوم بتغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين المياه والأفران والمشافي والاتصالات عن طريق منشأة توليد السويدية ريثما يتم اصلاح الخط.