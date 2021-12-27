البيان الختامي للاجتماع الأردني المصري الفلسطيني

العالم - الاردن

وقالت موقع خبرني الاردني نقلا عن البيان الختامي الصادر عن هذا الاجتماع: "في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية، وانطلاقاً من رغبة تلك الدول في تكثيف مستوى التنسيق المستمر بينها لتوحيد الجهود إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتنفيذًا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة يوم 2 أيلول 2021. "

واستضافت القاهرة يوم الاثنين الموافق 27 كانون أول 2021 اجتماعاً حضره كل من وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزير الشئون المدنية ورئيس جهاز المخابرات للسلطة الفلسطينية، لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة يوم 2 أيلول 2021، وبحث المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة.

وبحث الاجتماع "سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية التسويه، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية في فلسطين في ضوء استمرار الإجراءات اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق عملية التسوية.. وتثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في قطاع غزة."