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بعد نتائج كبيرة حققها.. الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملية 'حمرين'

بعد نتائج كبيرة حققها.. الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملية 'حمرين'
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الاثنين، ختام العملية الامنية التي انطلقت لملاحقة فلول “داعش” الارهابي في سلسلة جبال حمرين.

العالم-العراق

وقال الموسوي إن “قيادة عمليات ديالى وقيادة كركوك لشرق دجلة في الحشد الشعبي انتهت بمرحلتها الثانية من العملية الأمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد طريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين”.

وأضاف، أن “الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرض الخطط في العمليات المشتركة وتمت المصادقة عليها إذ نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20 ، و24، و23 ولواء نداء ديالى ، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابعة لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش”.

واوضح الموسوي، أن “المرحلة الاولى من العملية اسفرت عن العثور على 8 مضافات لفلول داعش الارهابي وتفكيك 5 عبوات ناسفة"، مضيفا ان "المرحلة الثانية اسفرت عن العثور على 13 مضافة لفلول داعش الارهابي وتفكيك 3 عبوات ناسفة”.

وتابع، ان "مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي نجحت بتطهير 18 كم والعثور على 15 عبوة كانت مزروعة من قبل تنظيم داعش الارهابي لاستهداف القوات الامنية المتقدمة"، فضلا عن عثورها على 10 مضافات".

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بعد نتائج كبيرة حققها.. الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملية 'حمرين'

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