لص يغلبه النعاس أثناء سرقته منزلا في مصر.. وهكذا كان مصيره!

العالم - منوعات

حيث تلقت السلطات المصرية بلاغا من صاحب منزل بضبطه لصا نائما في منزله بعد أن غلبه النعاس في أثناء محاولته السرقة بعد منتصف الليل.

وظن صاحب المنزل أن أحد أبنائه نائم في الفراش، ولكنه عندما حاول التأكد فوجئ بكونه شخصا غريبا، فصرخ لا إراديا، حتى تجمع الجيران وقيدوا اللص.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "الدستور" المحلية فإن "النيابة العامة بالأقصر (جنوب) أجرت يوم الإثنين تحقيقاتها حول ضبط لص (30 عاما) نائما داخل منزل أسرة وسط مدينة الأقصر بعدما غلبه النعاس داخل المنزل أثناء السرقة، وطلبت تحريات أمنية حول نشاط المتهم".

وكشفت التحقيقات أن المتهم تسلل إلى المنزل في غياب أصحابه لتنفيذ جريمة سرقة وعندما جلس بالمنزل غلبه النعاس، وفور عودة أصحاب المنزل فوجئوا به، فتم الاستغاثة بالجيران والإمساك به وتسليمه للشرطة، وجرى تحرير محضر شروع في سرقة قبل عرض المتهم على النيابة، بحسب الموقع.

ووصفت وسائل إعلام محلية، منها موقع "مصراوي" (خاصة)، هذه الواقعة بأنها "طريفة وغريبة".

لكن على عكس تلك الواقعة، ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" (رسمية)،أن "رجال مباحث القاهرة يكثفون جهودهم لضبط لص يستقل دراجة بخارية (نارية)، قام بسحل طالبتين وسيدة أثناء محاولته سرقة هاتف محمول من إحداهن بمنطقة حلوان (جنوبي العاصمة)".

وتابعت أن "البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية فيديو متداول على إحدى صفحات فيسبوك، يرصد لحظة قيام لص بخطف هاتف محمول من طالبتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بمدينة حلوان".

وأضافت أنه "عقب محاولته الفرار، اشتبكت حقيبة الفتاة في الدراجة النارية، وقام اللص بسحلهما وحاولت سيدة التصدي له لإنقاذ الفتاتين، فسحلها هي الأخرى".

وأثارت هذه الواقعة صدمة وغضبا بين رواد على منصات التواصل في مصر، مع دعوات مكثفة إلى ضرورة الإسراع بالقبض عليه ومحاكمته.