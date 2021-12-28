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باكستان تعرب عن استيائها إزاء دعوة هندوسية لـ'إبادة المسلمين'

باكستان تعرب عن استيائها إزاء دعوة هندوسية لـ'إبادة المسلمين'
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعربت باكستان، عن استيائها إزاء دعوة أنصار القومية الهندوسية لارتكاب "إبادة بحق المسلمين" في الهند.

العالم - باكستان

وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان أنها استدعت كبير الدبلوماسيين الهنديين في إسلام أباد إلى مقرها، وأعربت عن بالغ استيائها من هذه الدعوة.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة إلى محاسبة الهند على "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ضد الأقليات وخاصة المسلمين"، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد "إبادة جماعية وشيكة".

وأشارت وكالات إلى أن رجال دين هندوس دعوا خلال فعالية في مدينة هاريدوار بولاية أوتارانتشال الهندية يومي 17 و19 ديسمبر الجاري، إلى "الإبادة الجماعية" ضد المسلمين في البلاد.

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باكستان تعرب عن استيائها إزاء دعوة هندوسية لـ'إبادة المسلمين'