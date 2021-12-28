بالفيديو والصور.. عملية إخماد الحرائق التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية

العالم-سوريا

وأشار جعفر في تصريح نقلته سانا إلى مواصلة العمل من قبل فرق الإطفاء على إخماد النيران المشتعلة في ساحة الحاويات بالميناء جراء العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق أشار مراسل سانا في اللاذقية إلى تضرر مشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء العدوان الإسرائيلي.

ونفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 21ر3 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

وأشار المصدر إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمراً لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ في السابع من الشهر الجاري عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

من عمليات اخماد الحرائق التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي