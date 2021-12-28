ليبيا ستطرد السفيرة البريطانية لديها

العالم - ليبيا

وقال بيان صدر عن المجلس عقب الجلسة، إنه سيصدر قراراً بهذا الشأن "وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار"، على أن تعقد جلسته المقبلة اليوم الثلاثاء.



وكان ناشطون ليبيون، أغلبهم في شرق البلاد، قد طالبوا بطرد سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، إثر بيان للسفارة صدر الجمعة، وطالب بأن تكمل حكومة الوحدة الوطنية الحالية، عملها حتى الموعد الجديد المفترض للانتخابات، غير المحدد بعد.



وجاء البيان البريطاني بعدما تحدّثت أنباء عن نيّة مجلس النواب تسمية حكومة مصغّرة لتصريف الأعمال؛ وأثار الموقف البريطاني ردود أفعال سياسية حادّة في البلاد استنكرت ما اعتبرته تدخلاً في شؤون البلاد الداخلية.



وحول طرح تأجيل موعد الانتخابات إلى 24 كانون الثاني المقبل، أكد مجلس النواب أن المفوضية العليا للانتخابات لم تخاطبه حول ذلك، حتى تاريخ اليوم.



وأشار في البيان إلى أنه قرّر "استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول كل هذه العراقيل والتقارير وما حوته حول العملية الانتخابية".