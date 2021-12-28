السودان..مجلس السيادة يعلن بداية التحضير لانتخابات 2023

العالم - السودان

وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس في "فيسبوك" أن اجتماع المجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان، وجه بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة.

وقال المجلس إن تلك الانتخابات ستفضي إلى "ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات والتي تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023".

وأوصى المجلس "بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية".