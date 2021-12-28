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الخزعلي: نلتزم بقرار 'الإتحادية' رغم قناعتنا الكاملة أنه لم يكن مهنيًا

الخزعلي: نلتزم بقرار 'الإتحادية' رغم قناعتنا الكاملة أنه لم يكن مهنيًا
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق، الشيخ قيس الخزعلي، التزام الحركة بقرار المحكمة الإتحادية العراقية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.

العالم-العراق

وقال الخزعلي في بيان: "أننا نعلن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية العراقية، رغم قناعتنا الكاملة أنه لم يكن مهنيًا وفيه الكثير من الإشكالات والملاحظات وأنه جاء بسبب ضغوط كبيرة مورست على القضاء".

وأضاف: "نؤكد أن هذا لا يعني تنازلنا عن حقّنا الثابت في الإستمرار بالطرق السلمية السياسية والإجتماعية وغيرها، من أجل تصحييح المسار".

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق امس الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما كانت ردّت دعوى لإلغاء النتائج تقدّمت بها قوى سياسية.

وفي وقت سابق اعلنت حركة "كتائب حزب الله" في العراق، ان الولايات المتحدة والأمم المتحدة تدخلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة واعتبرت أن "ما جرى في الانتخابات التشريعية مؤخرا يعد أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي الحديث، وأن الجهات التي صادرت حقوق الشعب العراقي كانت مدعومة من ائتلاف الشر الصهيو-أميركي السعودي، وذلك لتمرير أجندتهم الشيطانية بإخضاع العراقيين إلى الإرادات الخبيثة".

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