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بيان اميركي مضحك ضد حزب الله

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

تستمر الولايات المتحدة في محاولاتها ضد حزب الله، حيث ادعت الخارجية الاميركية ان وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية الحالية يمثل عائقاً أمام العمل الحكومي الفعال لمقاومة الارهاب.

العالم - انقلاب الصورة

واعتبرت واشنطن ان حزب الله يقوم بأنشطة عسكرية غيرمشروعة في سوريا والعراق واليمن، وأضاف بيان الخارجية ان الحزب يواصل التخطيط لهجمات وأعمال غيرمشروعة في العالم متهمة إياه بإعاقة تحقيقات حول اعمال ارهابية مرتبطة بحفر انفاق معدة لنقل الاسلحة تؤدي الی داخل "اسرائيل" تحت ممتلكات تابعة لها.

وتعتبر الولايات المتحدة جميع انشطتها في المنطقة، من احتلال الدول الی اسقاط الانظمة والهجوم علی الشعوب والمجتمعات، انشطة مشروعة، في حين تعتبر المقاومة والدفاع عن البلاد والعباد والشعوب، انشطة غيرمشروعة.

ولم يرض هذا البيان من الخارجية الاميركية الاعلام السعودي، حيث اعتبرته قنوات سعودية انه مجرد حبوب اسبيرين.

وما يثير السخرية في بيان الخارجية الاميركية، هي المفردات التي استخدمتها فيه. فقد اعتبر البيان ان لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة، داعش معيداً التذكير بأن واشنطن قدمت المساعدة الامنية والتدريب للجيش اللبناني وعملت مع منظمات انفاذ القانون في لبنان؛ في مجافاة واضحة للحقيقة؛ لأن واشنطن مارست ضغوطاً كبيرة علی السلطات اللبنانية لعدم القيام بعملية عسكرية ضد مجموعات داعش والنصرة التي احتلت مساحات واسعة من جرود القاع وعرسال.

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