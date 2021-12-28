تفاؤل بتطور ملحوظ في مباحثات فيينا رغم العراقيل

العالم – مع الحدث

ويعتقد الكاتب والباحث السياسي رياض عيد ان الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستشهد تغيير عن الجولات السابقة مشيرا لالتزام ايران بنصوص الاتفاق النووي وابقت على العلاقة مع منظمة التفتيش الطاقة الدولية وان الكرة الان في ملعب الغرب.

واضاف الباحث السياسي ان خيارات امريكا ليست كبيرة وانها غير قادرة على شن حرب وحتى اذا كانت قادرة فهذا سيشعل المنطقة برمتها والكيان الاسرائيلي سيكون في مرمى هذه الحرب.

واشار رياض عيد الى ان لا سبيل لامريكا واوروبا الا العودة لان اقصى العقوبات قد اتخذت ضد ايران ولم تنفع ومناوراتهم محاولة لاثناء او تراجع ايران.

واكد الباحث السياسي ان امريكا كانت تريد منذ رئاسة دونالد ترامب ان توسع الاتفاق النووي ليشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وتقويض دور ايران في غرب اسيا خاصة دعم المقاومة.

وشدد رياض عيد على ان ايران استطاعت تقويض المشروع الامريكي في المنطقة ومنعته من ان يحقق اهدافه بالتالي النصر كان لمحور المقاومة.

واشار استاذ الجغرافيا السياسية عماد الدين الحمروني الى ان امريكا وافقت على رفع العقوبات التي تتنافى مع اتفاق 2015 لكن لم توافق على العقوبات التي جائت بعدها وان نقطة الخلاف على العقوبات التي تلت الانسحاب من الاتفاق.

واضاف استاذ الجغرافيا السياسية ان المسألة الاوروبية تشير الى التحولات في الموازين الدولية وان فرنسا تحاول التشويش.

واكد عماد الدين الحمروني ان الدبلوماسية والاستخبارات الفرنسية قلقة من التطور النسبي في انتزاع نفوذ ايراني في المنطقة والتفاوض المباشر بين ايران وامريكا.

وتابع استاذ الجغرافيا السياسية ان باريس ايضا تريد البقاء مع ألمانيا الوسيط في هذه المفاوضات حتى تكسب بعض المصالح وان استفادة اوروبا من هذه المفاوضات اكثر من نفعها لايران.

من جهته قال الباحث السياسي سعيد شاورلي ان امريكا وخاصة الرئيس السابق ترامب عرفوا منذ فترة طويلة انه ليس بامكانهم الضغط على ايران حتى تعود الى اتفاق وفق سياساتهم.

واكد سعيد شاورلي ان الموقف الامريكي الان قد ضعف بشكل كبير وان التهديدات الاسرائيلية لا تجدي نفعا.

واشار الباحث السياسي الى ان اوروبا لا تمتلك الارادة الكافية لكن ليس بوسعها ان تضغط على ايران وان تتماشى اكثر من هذا مع الولايات المتحدة الامريكية وهذا ينبئ بالوصول لاتفاق نووي يضمن مصالح ايران.

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