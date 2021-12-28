"زغللة العين"..ما هي أسبابها وكيفية علاجها؟!

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أجل..تعتبر أسباب الرؤية الضبابية شائعة جدا، يمكن أن تكون بسبب وجود أي مشكلة في أي جزء من عينك مثل القرنية أو الشبكية أو العصب البصري مما يتسبب في عدم وضوح الرؤية لديك.

ومن خلال مقالنا هذا عن زغللة العين سنتعرف على هذا العرض المرضي وكيفية علاجه:

1: انفصال الشبكية

انفصال الشبكية من المشكلات التى يعانى منها البعض وعندما يحدث ذلك ترى أضواء وامضة وبقع سوداء متبوعة بمنطقة غير واضحة أو غائة فى الرؤية

2: السكتة الدماغية

يمكن أن تحدث رؤية ضبابية أو مفقودة في كلتا العينين عندما تصاب بسكتة دماغية تؤثر على جزء الدماغ الذي يتحكم في الرؤية، و تؤدي السكتة الدماغية التي تصيب العين إلى عدم وضوح الرؤية أو فقدانها في عين واحدة فقط.

3: التنكس البقعي الرطب

يطلق على مركز شبكية العين اسم البقعة وقد تنمو الأوعية غير الطبيعية، مما يتسبب في تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى البقعة، وهذا ما يسمى بالتنكس البقعي الرطب .

يسبب ضبابية وفقدان الرؤية في الجزء المركزي من مجال الرؤية الخاص بك. على عكس التنكس البقعي الجاف، ويمكن أن يبدأ هذا النوع فجأة ويتطور بسرعة.

4:إجهاد العين

يمكن أن يحدث إجهاد العين بعد النظر إلى شيء ما والتركيز عليه لفترة طويلة دون انقطاع عندما تكون نتيجة التركيز على جهاز إلكتروني مثل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، فإنها تسمى أحيانًا إجهاد العين الرقمي، تشمل الأسباب الأخرى القراءة والقيادة ، خاصة في الليل وفي الأحوال الجوية السيئة.

5: التهاب الملتحمة

يسمى أيضًا التهاب الملتحمة بالعين الوردية، وهو عدوى تصيب البطانة الخارجية للعين، وعادة ما يحدث بسبب فيروس ولكن يمكن أن يكون أيضًا بسبب البكتيريا أو الحساسية.

6:خدش القرنية

القرنية هي الغطاء الشفاف على مقدمة عينك، فعندما تتعرض للخدش أو الإصابة ، قد تصاب بتآكل القرنية بالإضافة إلى الرؤية الضبابية ، قد تشعر أن هناك شيئًا ما في عينك.

7: ارتفاع نسبة السكر في الدم

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تضخم عدسة العين ، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية.

أعراض قد تصاحب زغللة العين

بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية المفاجئة، قد تكون هناك أعراض أخرى للعين يمكن أن تتراوح بين الخفيفة إلى الحادة والخطيرة مثل:

حساسية الضوء، أو رهاب الضوء.

الشعور بالألم.

احمرار العين.

الرؤية المزدوجة.

البقع العائمة أمام عينيك ، والمعروفة بإسم العوامات.

بعض الأعراض الأكثر شيوعًا المصاحبة لزغللة العين مثل:

تصريف العين، والتي يمكن أن تشير إلى الإصابة.

الصداع والغثيان، فزغللة العين شائعة مع الصداع النصفي.

الحكة والتي قد تشير إلى التهاب الملتحمة في الغالب.

صعوبات النطق أو ضعف من جانب واحد، والتي يمكن أن تصاحب السكتة الدماغية.

متى تكون عدم الرؤية بوضوح حالة طارئة؟

علامات التحذير التالية قد تعني أن لديك حالة خطرة في العين يمكن أن تسبب تلفًا دائمًا في العين وفقدان البصر التام، إذا كان لديك أي منها، فانتقل إلى قسم الطوارئ على الفور للتقييم والعلاج السريع، ومن هذه العلامات ما يلي:

تغيير مفاجئ غير مفسر في رؤيتك.

ألم حاد في العين.

علامات السكتة الدماغية مثل شد الوجه، ضعف من جانب واحد، أو صعوبة في التحدث.

انخفاض كبير في الرؤية وخاصة في عين واحدة فقط.

فقدان منطقة واحدة من رؤيتك، والمعروفة بإسم عيب المجال البصري.

عدم وضوح الرؤية المفاجئ عندما يكون الجهاز المناعي ضعيفًا بسبب حالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو العلاج الكيميائي.

ظهور إحدى هذه العلامات أو معظمها هي ناقوس خطر لوجد حالة صحية خطيرة، لذلك الفحص الطبي السريع هو أفضل شيء.

علاج عدم الرؤية الواضحة للعين

يعتمد علاج زغللة الرؤية على الحالة التي تؤثر على رؤيتك وعلى سبب المشكلة نفسها، لذلك سنقدم مجموعة ممن العلاجات والتي تشمل ما يلي:

انفصال وتمزق الشبكية، وهذا يتطلب إصلاح جراحي طارئ لتجنب فقدان البصر.

في حالة الضمور البقعي الأدوية المحقونة في العين قد تساعد في تحسين الرؤية، يمكن العلاج باستخدام التخثير الضوئي بالليزر الذي يبطئ فقدان الرؤية ولكن لا يمكنه استعادة رؤيتك، يتم استخدام أجهزة خاصة لتعزيز الرؤية في بعض الأحيان لمساعدتك على رؤية أفضل.

إذا كنت تعاني من إجهاد العين بشكل مستمر وهذا يعود لطبيعة عملك، فيجب أن تأخذ قسطًا من الراحة لك ولعينيك،شيء واحد يمكنك القيام به لمنع إجهاد العين لديك هو إتباع القاعدة 20-20-20 .

للقيام بذلك، ركز على شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة عندما تنظر إلى شاشة أو شيء واحد لفترة طويلة.

في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم كل ما عليك فعله هو السيطرة على مستوى السكري لديك من خلال الأنسولين أو الأدوية الخاصة بمرض السكر ومن خلال إتباع نظام غذائي صحي تحت إشراف طبي.

في حالة التهاب القرنية، يتم استخدام قطرات المضادات الحيوية.

في حالة الصداع النصفي يجب عليك تناول الدواء المعتاد لعلاج الصداع النصفي لديك.

في حالة التهاب العصب البصري، يتم علاجه عن طريق معالجة الحالة الأساسية.

عندما يتأخر العلاج في حالات الرؤية غير الواضحة في العين، يمكن أن تؤدي بعض أسباب الرؤية الضبابية المفاجئة إلى فقدان البصر التام.

ومع ذلك، فإن العلاج السريع والملائم يؤدي إلى نتيجة جيدة دون حدوث أي مضاعفات لمعظم أسباب الرؤية الضبابية أو زغللة الرؤية والعين.