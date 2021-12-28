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رئيس الجمهورية سيزور روسيا بدعوة من بوتين

رئيس الجمهورية سيزور روسيا بدعوة من بوتين
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

 أعلن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي اليوم الثلاثاء ان رئيس الجمهورية اية الله إبراهيم رئيسي سيزور روسيا مطلع العام الميلادي الجديد.

العالم - ايران

واوضح جهرمي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي: إن زيارة رئيسي الى روسيا التي يقوم بها مطلع العام2022 تأتي بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتماشيا مع التفاعل الاستراتيجي بين إيران وروسيا.

وتابع المتحدث الحكومي: ان هذه الزيارة تأتي في إطار سياسة حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوطيد وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المنطقة وبالتركيز على التعاون التجاري والاقتصادي.

* مستوى مقبول لمبيعات النفط وتدفق العملة الاجنبية بوجود الحظر

وأكد متحدث الحكومة الايرانية، أن مبيعات النفط وعودة العملة الاجنبية وتدفقها على البلاد بوضعية مقبولة قياسا بظروف الحظر المفروض.

وأستطرد أن سوق الصرف تشهد استقرارا وأن العرض يتجاوز الطلب في العديد من الايام في منظمومة " نيما " الالكترونية المخصصة لبيع المصدرين حوالاتهم من النقد الاجنبي على المستوردين.

وأشار أن عوائد النقد الاجنبي المتوقعة بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة (تبدأ 20 مارس/آذار 2022) ، مبينة على الاوضاع الفعلية بالرغم من أن العلاقات لاسيما مع دول الجوار تشهد وضعية أفضل.

وبيّن أن منذ بداية السنة المالية الجارية 21 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2021 تم توفير 40 مليار دولار لتغطية الواردات وهذا الرقم يتخطى اجمالي العملة الموفرة للسنة المالية السابقة المنتهية 20 مارس/آذار 2021.

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