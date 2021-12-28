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وزير الخارجية:سيتم تقديم السفير إلايراني في اليمن قريبا

وزير الخارجية:سيتم تقديم السفير إلايراني في اليمن قريبا
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية بانه تتم حاليا ادارة السفارة الإيرانية في اليمن من قبل القائم بالأعمال وسيتم تقديم السفير الإيراني الجديد قريبا".

العالم - ايران

وقال حسين امير عبداللهيان اليوم الثلاثاء على هامش مراسم تكريم السفير الايراني السابق في اليمن الشهيد حسن ايرلو التي اقيمت في مبنى الخارجية، ان التواصل مع اليمن مهم بالنسبة لنا و"نعتقد أنه يجب تشكيل حكومة بمشاركة جميع الأطراف اليمنية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية لليمن وسیادته.

وفيما اكد على رفض أي تقسيم لدول المنطقة والدول الإسلامية" قال ان الأزمة في اليمن ليس لها سوى حل سياسي.

واضاف سيتم تعيين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليمن قريبا و يدير القائم بالأعمال الايراني في اليمن السفارة حاليا بكل نشاط.

وفي جانب اخر من تصريحاته علق وزير الخارجية على الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا واضاف ان المفاوضات تسير بشكل جيد ، والمهم أن يكون لدينا نص مشترك وموحد"و نحن بصدد التوصل الى الاتفاق .

وأضاف وزير الخارجية : "إذا واصلت الأطراف الاخرى المفاوضات بحسن نية ، فيمكن التوصل إلى الاتفاق في المستقبل القريب.

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