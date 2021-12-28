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بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.. الإطار التنسيقي يكشف عن خططه المقبلة

بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.. الإطار التنسيقي يكشف عن خططه المقبلة
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشف الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الثلاثاء، عن خططه في المرحلة المقبلة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ورد الطعون المقدمة من قبل القوى المعترضة.

العالم-العراق

وقال عضو الإطار محمود الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خطط الاطار التنسيقي مستمرة على صعيد الرفض الجماهيري لهذا القرار، وعلى صعيد مقاضاة المفوضية في ظل وجود خلل واضح وتلاعب بنتائج الانتخابات".

وأضاف، "لدينا تفاهمات مع الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر والذهاب لتشكيل الحكومة".

وأكد الربيعي، إن "الإطار مع الاجماع الشيعي ومع ان تكون هناك كتلة برلمانية اكبر مكونة من الكتلة الصدرية ومن قوى الاطار".

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا أمس الاثنين، على نتائج الانتخابات فيما ردت جميع الطعون المقدمة للمطالبة بإلغاء النتائج.

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بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.. الإطار التنسيقي يكشف عن خططه المقبلة